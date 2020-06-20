غلق وتشميع 5 محال تجارية وفض سوق الخضار بطحا بوش بمركز ناصر شمال بني سويف

أشرف المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، على حملة لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، ومنع إقامة الأسواق للحد من التجمعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشملت الحملة المرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق، حيث تم فض سوق الخضار بقرية طحا بوش، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد 5 محلات تجارية مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة بمركز ناصر ومسؤولي قسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية.

كما نفذت الوحدة المحلية مجموعة من المجهودات والإجراءات في ملفات النظافة والتجميل ورفع المخلفات، والتي شملت تمهيد وتسوية عدة طرق بكفر الجزيرة التابعة لمجلس قروي أشمنت ورفع قمامة ومخلفات وتراكمات من جانبي طريق كفر الجزيرة، علاوة على تعقيم وتطهير سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية تجنبًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا.