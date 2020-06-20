غرق عروس ليلة زفافها في ترعة بالمنيا

غرقت عروس في ليلة زفافها، مساء أمس الجمعة، إثر استقلالها سيارة زفاف، فسقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات غرقن داخل ترعة الديروطية.



انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن السيارة كان داخلها عروس في ليلة زفافها تُدعى "ياسمين. ص" 25 عامًا، وشقيقتها وابنة عمهما، وجرى انتشال جثتهن ونقلهن إلى المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.