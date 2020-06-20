تقرير: دعوات فلسطينية لحل ملف اللاجئين

دعت منظمة التحرير وفصائل فلسطينية إلى تحرك دولي فاعل لحل ملف اللاجئين الفلسطينيين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف اليوم السبت.



وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية ، لا يزال أكثر من 6ر5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان "نكبة" عام 1948 عند قيام إسرائيل.



وطالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير المجتمع الدولي بإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ سبع عقود، في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم المشروعة في العودة إلى ديارهم طبقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.



وقالت الدائرة ، في بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي ، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم.



واعتبرت الدائرة أن "تنكر إسرائيل لحق اللاجئين في العودة وعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة، أطال أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يناشدون كل أحرار العالم والمنظمات الدولية مساندة حقهم المغيب".



من جهتها دعت حركة "حماس" الدول والحكومات التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين إلى منحهم كامل حقوقهم الإنسانية والتخفيف الاقتصادي عنهم وتقديم كافة أشكال الرعاية وإعادة إعمار ما تهدم من منازلهم.



وشددت الحركة ، في بيان صحفي ، على "رفض أي حلول تطرح لإسقاط قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة كما جاء في صفقة القرن (الأمريكية للسلام) أو غيرها، وأن هذا الحق هو حق فردي وقانوني لا يسقط ولا يمكن اختزاله".



فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتحملان المسؤولية التاريخية في تهجير اللاجئين الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من العودة إلى ديارهم وأملاكهم.



وحذرت الجبهة ، في بيان صحفي ، من خطط إسرائيل لنزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعية إلى تحرك دولي لمنع شطب حق العودة وانتهاك قرارات الشرعية الدولية.



وفي السياق ، أبرز المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ، في تقرير له بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، سوء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.



وقال المرصد الأورومتوسطي إن عدد اللاجئين الفلسطينيّين تجاوز حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين لاجئ، منهم أكثر من مليونين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وذكر أن اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية يعيشون أوضاعاً صعبة "في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة وتعرضهم لانتهاكات مثل القتل والاعتقال والحرمان من التنقل، وغيرها من القيود".



وفي سورية عانى اللاجئون الفلسطينيون ظروفاً قاسية، حيث أدى النزاع الداخلي المستمر هناك منذ 2011 إلى تفاقم الحالة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين نتيجة الهجمات التي استهدفت عددًا من المخيمات والأحياء التي يقيمون فيها ، بحسب المرصد الأورومتوسطي.



وأشار إلى أنه في لبنان يعيش اللاجئون الفلسطينيون منذ وقت طويل في مخيمات اللجوء البالغ عددها 12 مخيماً، غير أن الأوضاع الإنسانية في هذه المخيمات غاية في السوء.



وأضاف أنه في الأردن يعيش اللاجئون الفلسطينيون في عشرة مخيمات تحت إشراف "أونروا" حيث تتكفل الوكالة بالخدمات المقدمة للاجئين من تعليم وصحة وخدمات أساسية، غير أن اللاجئين يعانون من انخفاض الخدمات المقدمة لهم.