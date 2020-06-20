عالم ياباني يبتكر طريقة لتلقيح الأزهار باستخدام الصابون بدلا من الحشرات

توصل عالم ياباني، حديثا، لحل مشكلة نقص الحشرات الناقلة لحبوب التلقيح بين الأزهار في بعض المناطق، وجلب بديل آمن عن أنواع غير مستوطنة من الحشرات، حيث وجد ضالته في فقاعات الصابون التي يستخدمها الأطفال في الألعاب.

يقول أوجورو مياكي، البروفيسور في هيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه أراد عمل بديل للمزارعين الذين اضطروا لدهن الزهور بحبوب اللقاح؛ لقلة الحشرات في مناطقهم، فاكتشف أن الصابون لديه القدرة على الانتشار عبر الرش سريعا، ونقل كمية كبيرة من الحبوب دون مجهود أو إهدار للوقت والمال؛ إذ أن الصابون رخيص.

وقام مياكي بتجربة أنواع من الصابون والشامبو بمساعدة البروفيسور تشي كان، حتى توصلا إلى أن مكون "لوراميدوروبيل" الموجود في شامبو الأطفال بتركيز 4%، هو الأنسب لتلك المهمة؛ نظرا لأن كميات صغيرة منه تحدث الكثير من الرغوة، بجانب أنه لا يتفاعل مع حبوب اللقاح ويفسدها.

وقام العالمان بتعزيز المحلول بمكونات مقوية للرغوة الناتجة، كما أن المحلول عضوي وآمن ويمكن شربه دون خطر؛ بحسب مياكي.

وجرب العالمان المحلول على 50 زهرة كمثرى، فأثمرت 95% منها.

ويقول مياكي، إن المحلول الذي طوره تحمل كل من رغاويه 200 حبة لقاح، وبالتالي فإن كمية حبوب اللقاح المطلوبة لرش الزهور بالصابون تبلغ 1 من 30 ألف جزء المطلوب لدهان الزهور بالطريقة التقليدية بالفرشاة.

واستخدم مياكي طائرة مسيرة مزودة برشاش للمادة لرش الحقول الواسعة.

ووجد مياكي عيبا في خلطته؛ نظرا لأن بعض الرغاوي تتأخر في الفقع بعد رشها.

وانتقد علماء، ابتكار مياكي، لما فيه من تخلي عن الدور المحوري للحشرات في تلقيح الزهور، إلا أنه أوضح أن ذلك الاستخدام يقتصر على الحاجة عند افتقاد وجود حشرات في بعض المناطق.