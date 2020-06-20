عرضت فضائية «CNN عربية»، مساء السبت، عدة نصائح للموظفين لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» مع عودة العمل من المكتب، شملت:
- التزم بارتداء الكمامة.
- عدم ارتداء المجوهرات أو الإكسسوارات بشكل عام.
- الاحتفاظ بمعقم في حوذتك طوال الوقت.
- يُفضل الصعود على الدرج، لكن حال ضرورة استقلال المصعد الكهربائي يجب القيام بالتالي:
• حاول العثور على مصعد غير مزدحم.
• اتجاه الركاب جميعهم لوجهة واحدة للحد من انتشار الفيروس.
• لا تضغط بيدك على زر المصعد، واستبدل ذلك بقلم أو شيء مشابه.
- تجنب لمس الأسطح قبل التأكد من نظافتها.
- تجنب لمس مقابض الأبواب بيدك عند فتحها، واستبدل ذلك بمناديل ورقية أو باستخدام الكوع.
- تطهير المكتب قبل الجلوس عليه.
- تجنب الجلوس بجانب أي شخص يظهر عليه أي عرض من أعراض البرد.
- ترك مساحة كافية بشكل واضح مع الآخرين.
- تجنب الجلوس المباشر أمام شخص ما، منعًا لوجود أي منفذ قد ينتقل منه الفيروس.
- قس درجة حرارتك في المنزل قبل الذهاب لمكان عملك، وإذا وجدت خللًا يجب أن تلتزم المنزل وتبلغ مديرك في العمل.