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عرضت فضائية «CNN عربية»، مساء السبت، عدة نصائح للموظفين لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» مع عودة العمل من المكتب، شملت:

- التزم بارتداء الكمامة.

- عدم ارتداء المجوهرات أو الإكسسوارات بشكل عام.

- الاحتفاظ بمعقم في حوذتك طوال الوقت.

- يُفضل الصعود على الدرج، لكن حال ضرورة استقلال المصعد الكهربائي يجب القيام بالتالي:

• حاول العثور على مصعد غير مزدحم.

• اتجاه الركاب جميعهم لوجهة واحدة للحد من انتشار الفيروس.

• لا تضغط بيدك على زر المصعد، واستبدل ذلك بقلم أو شيء مشابه.

- تجنب لمس الأسطح قبل التأكد من نظافتها.

- تجنب لمس مقابض الأبواب بيدك عند فتحها، واستبدل ذلك بمناديل ورقية أو باستخدام الكوع.

- تطهير المكتب قبل الجلوس عليه.

- تجنب الجلوس بجانب أي شخص يظهر عليه أي عرض من أعراض البرد.

- ترك مساحة كافية بشكل واضح مع الآخرين.

- تجنب الجلوس المباشر أمام شخص ما، منعًا لوجود أي منفذ قد ينتقل منه الفيروس.

- قس درجة حرارتك في المنزل قبل الذهاب لمكان عملك، وإذا وجدت خللًا يجب أن تلتزم المنزل وتبلغ مديرك في العمل.