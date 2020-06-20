انتقادات كنسية لآليات إنتاج وتصنيع اللحوم في ألمانيا

انتقدت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا بشدة شركات إنتاج وتصنيع اللحوم في البلاد على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا بأكبر مجزر في البلاد ووصفت آليات صناعة اللحوم بأنها "استغلال وممارسات تشبه الاستعباد".

وقال رئيس لجنة الهجرة بمؤتمر الأساقفة الألمان ورئيس مجموعة العمل لمكافحة تجارة البشر الأسقف المساعد أنزجار بوف (بمدينة كولونيا) إن المهاجرين من شرق أوروبا يساء إليهم داخل ألمانيا بوصفهم "عمالة رخيصة ويودعون أماكن إيواء غير آدمية"، مضيفا القول: "إن ظروف العمل الاستغلالية في صناعة تحضير اللحوم تعتبر فضيحة".

وذكر بوف أنه كانت هناك دائما أصوات أشارت إلى ظروف العمل الكارثية كما كانت هناك ردود فعل من المشرعين، "إلا أنه في العموم لا بد من الاعتراف: بأنه لم يكن لهذا الموضوع أن يلقى اهتماما من أحد قبل ظهور إصابات كورونا في المجازر الكبرى أمام قطاع واسع من الرأي العام. فقد كان من المريح لكثيرين أن يغمضوا أعينهم عن ذلك".

وأوضح بوف أنه لهذا السبب لم تكن هناك إرادة مجتمعية لكسر "نموذج العمل الاقتصادي القائم على الاستغلال".

وأشار بوف إلى ضرورة قطع الطريق سياسيا أمام الحيل المتعفنة للتحايل على الحد الأدنى للأجور وانعدام إجراءات الحماية خلال العمل وأماكن الإقامة المكتظة بالعمال.

وأضاف الأسقف المساعد قائلا إن على كل أحد أن يسأل نفسه ما إذا كان ما يستهلكه من غذاء يأتي نتيجة الاستغلال، مبينا بالقول: "علينا أن ندرك أن السلوك الاستهلاكي له تأثيره على ظروف العمل ومستوى الأجور".