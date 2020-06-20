النيابة تطلب التحريات في مقتل محامٍ على يد 3 أشخاص بالطالبية

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مقتل محامٍ على يد 3 أشخاص بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه لكشف سبب الوفاة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة الطالبية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمجمع سكني بمنطقة الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة محامٍ مقتول داخل الشقة محل سكنه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين وتم ضبطهم.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.