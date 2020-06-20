 أمين الأعلى للآثار: افتتاح متحف شرم الشيخ خلال الـ50 يوما المقبلة - بوابة الشروق
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أمين الأعلى للآثار: افتتاح متحف شرم الشيخ خلال الـ50 يوما المقبلة

هديل هلال
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 12:33 م

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف شرم الشيخ يقع على مساحة تبلغ 190 ألف متر مربع، موضحًا أن المساحة تشكل قاعة العرض، والمطاعم، والكافيتريات، والحرف التراثية والبزارات.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أنه من المقرر افتتاح المتحف خلال الـ50 يومًا المقبلة، مشيرًا إلى وصول 5120 قطعة أثرية داخل المتحف.

وذكر أنه من المتوقع وصول العدد إلى ستة آلاف يتم عرضهم في قاعتين والممر، منوهًا أن الرأس الملكية للملك رمسيس الثاني من الجرانيت الوردي، من أشهر القطع التي سيحتويها المتحف.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن القطعة كانت موجودة في المتحف المصري بالتحرير، قائلًا إن القطع المعروضة بالمتحف بعضها من مجموعة من المتاحف والآخر من مخازن الآثار.

وأشار إلى أن القاعة الرئيسية للمتحف سيتم بها عرض أحدث الاكتشافات الأثرية، متابعًا: «سيتم عرض خبيئة مومياوات الحيوانات والطيور التي تم اكتشافها في الجبانةلمقدسة، على غرار شبل الأسد والجعران المصري القديم وحيوان النمس».


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