الصين تقول سلالة أوروبية من كورونا انتشرت في بكين

قالت الصين أمس الجمعة إنها رصدت سلالة أوروبية من فيروس كورونا تسببت في التفشي الأخير في العاصمة بكين بينما اكتفت منظمة الصحة العالمية بالقول إن السلالة جاءت من خارج المدينة وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.

ونشرت الصين بيانات تسلسل جيني من عينات أُخذت في بكين قال مسؤولون هناك إنها كشفت عن سلالة أوروبية وذلك بناء على دراسات أولية.

وأصيب حوالي 183 شخصا في الانتشار الجديد للفيروس الذي بدأ قبل ثمانية أيام وارتبط بمركز شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين.

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف ”السلالات والفيروسات تتنقل حول العالم“.

وأضاف ”لذلك أعتقد أن الأمر لا يشير إلى أن أوروبا هي مصدر المرض على الإطلاق. وأقول إن الأرجح أن المرض جاء من خارج بكين في مرحلة ما“.

وقال ريان إن من المهم جدا معرفة وقت وصول الفيروس إلى بكين وعدد الأشخاص الذين أصيبوا به منذ وصوله والعوامل التي وسعت انتشاره.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التسلسل الجيني نُشر مساء الخميس وتمت مشاركته مع منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية لبيانات الإنفلونزا.

وقال تشانغ يونغ المسؤول في المركز في مقال نشرته يوم الجمعة اللجنة المركزية لفحص الانضباط على موقعها الإلكتروني إن نتائج أولية لدراسات تتعلق بالجينوم والأوبئة تشير إلى أن ”الفيروس جاء من أوروبا، لكنه يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا في أوروبا“.

وأضاف ”إنه أقدم من الفيروس المنتشر حاليا في أوروبا“.