استطلاع: تحالف ميركل الأكثر شعبية وبفارق كبير عن أقرب منافسيه

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم السبت استمرار احتفاظ تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، بأكبر نسبة شعبية وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها محطة (آر تي إل)، فقد حصل تحالف ميركل على 39%، وجاء في المركز الثاني حزب الخضر بـ18% تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ 14% ثم البديل بـ9% واليسار بـ8%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) حصول الحزب الديمقراطي الحر على 5% التي تعد الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وهو ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كان الحزب يمكنه دخول البرلمان مرة أخرى في حال إجراء انتخابات حقيقية.

وأوضحت النتائج عدم حدوث تغيير تقريبا في المناخ السياسي في ألمانيا هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ فقد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر نقطة لكل منهما، فيما زادت شعبية الخضر والبديل بمقدار نقطة لكل منهما.

ولم يطرأ تغيير على النسب التي حصل عليها الاشتراكيون واليسار.

وحسب النتائج، فإن من الممكن للتحالف المسيحي أن يدخل في ائتلاف يحظى بأغلبية مؤهلة لتشكيل الحكومة سواء مع الخضر أو مع الاشتراكيين، المشتركين حاليا في الائتلاف الحاكم مع تحالف ميركل.

وأظهرت النتائج أن نسبة المواطنين الرافضين للتصويت أو الذين لم يحسموا موقفهم من الأحزاب بعد، وصلت إلى 25%.