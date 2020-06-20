نائب رئيس البرلمان العراقي: التدخلات التركية تزيد توترات المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب ‏نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، حكومة بلاده بالتحرك لوقف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وقال «الكعبي»، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء السبت، إن التدخلات التركية تزيد توترات المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت -الخميس الماضي- السفير التركي في العراق مجددًا، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ودعت إلى «الكف عن الأفعال الاستفزازية».

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإنها استنكرت بـ«أشد» عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يونيو الجاري انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدود العراق الدولية.