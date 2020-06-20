مدرب برايتون سعيد بالفوز ومدرب ارسنال يتحسر على الخسارة

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أعرب جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون عن سعادته البالغة بالفوز الصعب لفريقه على ضيفه أرسنال 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر "أي ثلاث نقاط تكون حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "من الرائع استئناف المشوار بشكل جيد، هذا يمنحنا شيئا نبني عليه، علينا أن نتعافى الآن قبل أن ننطلق مجددا يوم الثلاثاء".

من جانبه عبر ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال عن حزنه لتفريط فريقه في الفوز، وقال "كان علينا حسم المباراة مبكرا".

وأضاف "كان لدينا أكثر من فرصة لحسم المباراة بأريحية لكن خرجنا بدون نقاط مجددا".

وتقدم نيكولاس بيبي بهدف لارسنال في الدقيقة 68 لكن لويس دينك أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.

وتوقف رصيد ارسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر