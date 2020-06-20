 الإمارات ترحب بتبني «الطاقة الذرية» مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية - بوابة الشروق
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الإمارات ترحب بتبني «الطاقة الذرية» مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية

د ب أ
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 6:30 م

رحبت دولة الإمارات بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار، مقدم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ويدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى عدد من مواقع طهران النووية.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم السبت "جهود الوكالة في هذا الشأن لما يمثله المشروع من خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير طهران التقنية النووية لأغراض غير سلمية، وباعتباره يأتي انسجاما كاملا مع مطالب دولة الإمارات ودول المنطقة".

وأشادت الوزارة كذلك "بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق والرصد مِن برنامج إيران النووي، والمهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها مفتشوها"، مؤكدة ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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