معارض موريتاني يمهل الرئيس شهرين لتنفيذ تعهداته

أمهل المعارض الموريتاني البارز وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيدي أمس الجمعة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني شهرين للوفاء بتعهداته.

وقال ولد اعيبدي، وهو ناشط حقوقي مناهض للعبودية في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في منزله جنوب العاصمة، بعد ساعات من عودته من رحلة في أوروبا دامت عدة أشهر إن " الوضع في موريتانيا لا يطاق أرجو أن يستدرك الرئيس ويتذكر تعهداته "، في إشارة إلى تحسين الأوضاع والتراجع عن " انتهاك الحريات والتضييق على المواطنين"

وأضاف " قررت منح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مهلة شهرين أمل أن يقوم بإصلاح حقيقي في هذه الفترة".

وتابع "سأتعامل مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بحسب مستوى التغيير والإصلاح الذي يقوم به لصالح الشعب الموريتاني".

وانتقد أوضاع الحريات في ظل الرئيس الحالي وأكد أن "سجناء الرأي ازداد عددهم وتكرر سجن الصحفيين ومنعت حرية التحزب والتظاهر والتعبير والتجمع ".

وحصل ولد أعبيدي على المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يونيو 2019.