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وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (FAIL) بمبلغ 22 مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاي، والمنيا وسمالوط تحت إشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحي.

وصرح المهندس ياسر الشهاوي، أن الشركة تهدف في المرحلة المستقبلية القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحي من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.