«دروع جوية» لحماية ركاب الطائرات من كورونا

توصلت شركة "تيج" الأمريكية، إلى جهاز يسمى "الدرع الجوي"، والذي يمكن أن يتناسب مع فتحات التهوية الموجودة داخل كابينة الطائرة، حتى يعزز تدفقات الهواء التي تساعد بالفعل على تقليل انتشار الجراثيم على متنها، مما يخلق "درعا" غير مرئي حول الركاب.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "قد يحدث انتقال العدوى بين الركاب الجالسين في نفس المنطقة من الطائرة، عادة نتيجة السعال أو العطس الفردي المصاب أو عن طريق المس، ومن المرجح أن تنتشر الظروف شديدة العدوى ، مثل الإنفلونزا ، إلى ركاب آخرين في المواقف التي لا يعمل فيها نظام تهوية الطائرات".

ووفقا لشبكة"سي إن إن" الإخبارية، يعتبر جهاز "الدرع الجوي" المكون من مطبوع ثلاثي الأبعاد يناسب وحدة خدمة الركاب التي ستجدها فوق كل راكب في مقصورة الطائرة، وعادة ما تحتوي الوحدة على ضوء قراءة وفتحات، تعرف باسم غازات الهواء، والتي ترسل الهواء لأسفل على شاغل المقعد فقط، حيث يمكن لكل راكب التحكم في اتجاه وسرعة الهواء الذي ينفجر عليه بنفس الطريقة التي يمكنهم أيضًا أن يقرروا بها إذا كانوا يريدون إضاءة أو إيقاف تشغيلها.

ينقل"الدرع الجوي" التدفق إلى الشفرات التي تضمن الاحتفاظ بأي قطرات في الجهاز التنفسي داخل مساحة راكب واحد، ولا يجب أن يتنفسها شاغل المقعد المجاور، وقال أنتوني هاركوب، المدير الأول لتجربة الطيران في تيج ، إن هذا الجهاز يعزز فقط الطريقة الفعالة لتدفق الهواء على الطائرات، "ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن الطائرة هي في الواقع واحدة من أكثر الأماكن أمانًا التي يمكنك أن تكون فيها، وذلك لأن عادة ما يتم تغذية الهواء على متن طائرة ركاب من خلال الجزء العلوي من المقصورة ثم يتم استخراجه بواسطة فتحات أرضية ليتم تغذيتها من خلال مرشحات امتصاص الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) التي تأخذ 99.9% من المحتوى الميكروبي، وهذا يعني أن الهواء الذي يعود من خلال الغازات يتم تنقيته حديثًا.

يعد جهاز "الدرع الجوي" هو الأحدث في عدد كبير من التصميمات، من حيث التصورات الرائعة للمقعد الأوسط بالطائرة إلى المقاعد المسطحة ذات الطابقين التي تهدف إلى طمأنة المنشورات العائدة في أعقاب الوباء.

وتابع هاركوب: "كان هناك قدر هائل من الدعم والتصميم والدعم الهندسي لحل بعض هذه المشكلات، ونحن جميعًا نحاول جعل الجمهور يطير مرة أخرى، وأعتقد أنه كلما أسرعنا في جعل الناس مرتاحون للطيران، كلما كانت الصناعة أفضل والعالم سيكون أفضل".

كانت شركات الطيران تخسر أموالها بسرعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وأشار هاركوب إلى أنها ستحرص على تنفيذ الأفكار التي تساعد الركاب على الشعور بالأمان ، ولكن لا تكلفهم الكثير من الأموال، وذلك لأن في 5 مايو، أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، والذي يمثل شركات النقل حول العالم، بيانًا يشير إلى أن إغلاق المقعد الأوسط لم يكن شيئًا يدعمه.

وأضاف الكسندر دي جونياك المدير العام والمدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي في البيان "تحارب الخطوط الجوية من أجل بقائها، والقضاء على المقعد الأوسط سيرفع التكاليف".