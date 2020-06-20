وزارة العدل العراقية تؤكد خلو السجون من أي إصابات بفيروس كورونا

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، خلو السجون من أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة عبدالكريم فارس السعدي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث"، لافتا إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزارته أنجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.