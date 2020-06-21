حزب تركي موال للأكراد يدعو المعارضة إلى الانضمام لتحالف الديمقراطية

حث حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، اليوم السب، المعارضة على الانضمام إلى "تحالف الديمقراطية" ضد ما وصفوه بالحكومة الذي يتزايد استبدادها.

وقالت بيرفن بولدان الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في مؤتمر صحفي قرب مبنى البرلمان في ختام أسبوع الحزب لـ "مسيرات الديمقراطية" في جميع أنحاء البلاد: "إن الضغط السياسي (على المعارضة) والاتجاه الاستبدادي للحكم يخنقان المواطنين".

وذكر الحزب أن المسيرات جاءت احتجاجا على حملة الحكومة الأمنية.

وقوبلت المسيرات في اسطنبول باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق حشد، من بين المشاركين فيه نواب بحزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره.

يذكر أنه تم في وقت سابق من شهر يونيو الجاري تجريد نائبين بحزب الشعب الديمقراطي، وآخر بحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من مقاعدهم البرلمانية بعد أن أيدت محاكم إدانات صادرة بحقهم.

وتم عزل إجمالي 45 من رؤساء البلديات المنتمين لحرب الشعوب الديمقراطي منذ الانتخابات المحلية في مارس 2019، فيما يقبع عدد من نواب رؤساء البلديات حاليا في السجن، وفقا للحزب.