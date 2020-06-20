رئيس طور سيناء يتابع المزرعة المتكاملة بقرية الوادي

أجرى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمزرعة 30 يونيو المتكاملة الجاري أنشائها بقرية الوادي، للوقوف على مراحل التنفيذ بها.

وقال رئيس المدينة، إن المزرعة تقام على مساحة 100 فدان، بتكلفة تتعدى 40 مليون جنيه، تحت إشراف وتنفيذ منطقة تعمير جنوب سيناء، لتوفير فرص عمل لمواطني القرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والسمكية لمدينة الطور بالكامل.

وأوضح رئيس المدينة، أن المزرعة تضم 8 أحواض سمكية و صوب زراعية، و مزرعة لتربية الأغنام، ونخيل وأشجار فاكهة، كما سيضمن المشروع ثلاجة لحفظ الأسماك.

ووجه رئيس المدينة بمضاعفة الجهود، لسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدًا لافتتاحه في نهاية الشهر المقبل.