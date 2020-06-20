يُحيي العالم في 20 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للاجئين ويتذكر العقبات التي تواجههم في شتى أنحاء العالم، ومواقفهم الشجاعة، التي جرى تسليط الضوء عليها أمميا لأول مرة منذ عام 2001، حيث تحتفل الأمم المتحدة وأكثر من 100 دولة بالعالم باليوم العالمي للاجئين.

لكن احتفال هذا العام باليوم العالمي للاجئين يأتي وسط تحديات كبيرة أبرزها فيروس كوفيد – 19، والأزمات الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئين وسط الوباء، تحديات دفعت المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تنظيم يوم "فريد" للاجئين عن طريق الحفلات الافتراضية عن بُعد، وعروض الأفلام التي تُعرض عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العالم أكثر من 71 مليون شخص قد شردوا قسراً - وهو رقم قياسي أعلنت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي أكثر من نصفهم من سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال.

كيف يُحتفل باليوم العالمي للاجئين وسط كوفيد – 19؟

إخلاص أحمد لاجئة سودانية تعيش في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من الأشخاص الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد – 19.

لجأت إخلاص إلى الولايات المتحدة على خلفية النزاع الأهلي في دارفور، واستقرت رفقة أسرتها في الولايات المتحدة، وبدأت في تقديم برامج مخصصة للاجئين.

تستضيف إخلاص البالغة من العمر 28 عاماً، مكالمات شهرية لإبلاغ أعضاء مجتمع اللاجئين، بالمعلومات المهمة حول وباء كوفيد - 19 ، وتوفر مساحة للآخرين لمشاركة تجاربهم بشأن الوباء، عبر الانترنت.

تقول إخلاص لموقع صوت أمريكا "أفعل كل ما يلزم لتحسين مجتمعي، نتحدث شهريا عبر تقنية الفيديو "كول" مع الأشخاص الذين يريدون أن يحكوا قصصهم عن تجاربهم وصحتهم النفسية".

ويقول جونج ويليام، رئيس قطاع الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، "إن العديد من اللاجئين أصبحوا جزءاً أساسياً من الكفاح ضد كوفيد -19".

ويشرح ويليامز دور اللاجئين أثناء وباء كورونا المستجد "الكثير من اللاجئين يقومون بدورهم في الجائحة، في تنظيف المستشفيات، أو تقديم الدعم والرعاية للأشخاص الضعفاء مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة".

- أحداث افتراضية

وفي هذا العام خصصت الأمم المتحدة برنامجا للاجئين، يبدأ بقائمة من الأحداث التي يمكنك الانضمام إليها أو مشاهدتها وأنت في منزلك، وهي عبارة عن أعمال فنية وأفلام معنية تسلط الضوء على تجارب اللاجئين في العالم.

كما تشجع المنظمة على توجيه رسائل الدعم والامتنان للاجئين، أو إرسال تبرعات لجميع المنظمات والمؤسسات الخيرية الداعمة للاجئين.