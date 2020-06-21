أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أمس الجمعة، أنه سيرشح مجددا مصطفى شنطوب، ليتولى رئاسة البرلمان في البلاد.

وأفاد رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" ناجي بوستانجي، في تصريح مع نواب الحزب، باقتراب موعد إجراء الانتخابات لرئاسة البرلمان التركي، مؤكدا أن الأغلبية العظمى منهم أبدوا رغبتهم في ترشيح شنطوب لرئاسة البرلمان، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف "يتم تلقي الطلبات (للترشح لرئاسة البرلمان) في الفترة بين 2 ـ 6 يوليو، ومن المتوقع إجراء الانتخابات بين 7 إلى 11 من الشهر نفسه".

وفي فبراير 2019، فاز شنطوب، النائب عن حزب "العدالة والتنمية"، برئاسة البرلمان التركي، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.

وكانت تقارير تركية تحدثت مؤخرا عن إمكانية عودة بن علي يلدريم لمنصب رئيس البرلمان التركي، إلا أن يلدريم، نائب حزب العدالة والتنمية في إزمير، نفى مزاعم ترشحه لرئاسة البرلمان، وقال "أنا لست مرشحًا. أتمنى النجاح للمنافسين"، وفقا لصحيفة"حرييت" التركية.

وسجّل السياسي المُقرّب جداً من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، اسمه في تاريخ بلاده كآخر رئيس وزراء في أعقاب بدء العمل بالنظام الرئاسي الجديد يونيو 2018، الذي ألغى هذا المنصب نهائياً.

وبعد استقالته من رئاسة البرلمان التركي لخوض الانتخابات المحلية العام الماضي، وجد بن علي يلدريم الذي يُعتبر الرجل الوفي لأردوغان، نفسه في موقف هو الأصعب في حياته السياسية، حيث تمّت هزيمته مرّتين من قبل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المُعارض، الذي أطاح بحزب العدالة من بلدية إسطنبول الكبرى للمرّة الأولى منذ نحو 25 عاماً.

ورغم محاولاته الاحتفاظ برئاسة البرلمان في البداية، إلا أنّ يلدريم استقال من منصبه الأخير بسبب ضغوط المعارضة التركية التي أكدت عدم مشروعية الاحتفاظ برئاسة البرلمان بينما يترشح للانتخابات البلدية.

ولا يُخفي بن علي يلدريم ولاءه المطلق لأردوغان، واكتفى طوال ربع قرن بلعب دور المساعد الأقرب له، لكنّه وبعد هزيمته في انتخابات إسطنبول التي شكلت صفعة مذلة له ولحزبه، بات بلا أيّ منصب حكومي.

ويعود صعود يلدريم السياسي بالدرجة الأولى إلى ولائه المطلق لأردوغان الذي رافقه عن كثب منذ أكثر من 25 عاما، لذا كان يتوقع مراقبون أن يكافئه أردوغان بمنصب مرموق جديد، على عكس ما حدث مؤخرا، لذا فضل يلدريم الابتعاد عن الأضواء لما يزيد عن العام، وسط تكهنات عن إمكانية انشقاقه عن حزبه ورئيسه على غرار بعض كبار الشخصيات السياسية في تركيا.