جيلنا لم يكن يخترع الذرة.. ولكن كانت هناك معادلة لضمان النجاح نطبقها جميعًا

مصر لم تنضب من المواهب.. والجيل الجديد مبشر بالخير

النجاح اللحظى يطويه النسيان.. وأتمنى أن يراهن صناع الدراما الحالية على عناصر تدوم طويلًا

مكتبة التليفزيون المصرى مليئة بكنوز تعانى الإهمال وتحتاج لفرصة عرض جديدة

بعد النجاح الكبير الذى تحققه المسلسلات القديمة فى كل مرة يتم عرضها على شاشات التليفزيون المختلفة، يتساءل كثيرون عن اللغز وراء هذا الأمر، وكيف يتحول مسلسل يتم عرضه عشرات المرات فى العام الواحد ويحفظ الناس احداثه عن ظهر قلب، لـ«تريند» بلغة أهل «السوشيال ميديا»، بل ويتشارك أعضاء هذه المواقع صور المسلسل وكانها انفراد، ويتلقى أبطاله، الذين شاركوا فيه صغارا وعرف الشيب طريقه إليهم الآن، التهنئة عن عمل تم انتاجه منذ اكثر من 20 عاما، «الشروق» حاولت حل هذا اللغز بمساعدة المخرج الكبير محمد فاضل أحد نجوم الجيل الذهبى، ورائد من رواد الدراما المصرية وواحد من المخرجين اصحاب المسلسلات التى لا تزال تحقق نجاحا كبيرا رغم عرضها عشرات، بل مئات المرات، وسألته فى البداية: هل يتابع ردود أفعال جمهور مواقع التواصل الأجتماعى على المسلسلات القديمة؟ فاجاب:

بالطبع أتابع، وسعيد جدا، فهذا يؤكد ان الجمهور يشتاق لهذه النوعية من الأعمال، ويحرص على مشاهدتها فى كل مرة تُعرض فيها، وهذا يؤكد ان كل التعب والجهد الذى بذلناه فى هذه الاعمال لم يذهب هباء، وانها لم تفن بفناء زمنها.

وما هو حل هذا اللغز؟ سألته فقال: ليس هناك أى لغز بالمرة، فالعملية برمتها واضحة وضوح الشمس، فكان هناك أسس وقوانين ومبادىء نعمل وفقا لها، وعليه كل من كان يتبع هذه الأسس والقوانين يحقق نجاحا، والذى حدث أن هذه الأسس غابت عن الأعمال الدرامية فى السنوات الأخيرة، وهو ما دفع بالبعض للاعتقاد أننا كنا نخترع الذرة، أو اننا كنا نمتلك قدرات سحرية، وظنوا اننا كنا نفعل «العجايب».

وتابع المخرج محمد فاضل: الدراما الاجتماعية هى أساس الدراما التليفزيونية، وعليه نجد أن أكثر الأعمال التى تحقق نجاحا حتى الان، هى الدراما الاجتماعية مثل «لن أعيش فى جلباب أبى» و«الوتد» و«الراية البيضا»، و«أبنائى الأعزاء شكرا»، فهذه النوعية من المسلسلات الدرامية كانت تراعى ان جمهورها هم جمهور البيوت، أى الذين يجلسون فى بيوتهم بأريحية كبيرة، يبحثون عن الترفيه، وعن عمل يجذب انتباهم، ويدفعهم لانتظار موعد عرضه لمتابعة أحداثه، وعليه حرصنا فى مسلسلاتنا أن نقدم موضوعات تمس حياة المواطن المصرى اليومية، وان نقدم له قيما لا يمكن الاستغناء عنها مهما اختلفت الازمنة، وتغيرت العقول، والاجيال، وكان هدفنا ان نحقق هذا التوحد بين المشاهد والموضوع الذى نناقشه، حتى تحدث المشاركة والتفاعل بينه وبين العمل الدرامى حتى نحقق نجاحا كبيرا، بمعنى أننا احترمنا عقل ومشاعر المشاهد فاحترمنا، وتمسكنا بالقيم فأنصفتنا، لأنه مهما اختلفت المجتمعات لا يمكن الاستغناء عن القيم والأخلاقيات، واخيرا طبقنا المعادلة الصحيحة لأى عمل درامى وهى المعادلة التى تقوم على ثلاثة عناصر وهى مؤلف ومخرج ومنتج، وكنا جميعا كمخرجين وجهات إنتاج نتعامل وفقا لهذه المعادلة، التى للأسف حينما اختلت كانت النتيجة مأساوية.

وسألته هل هذه الاعمال التى لا تزال تحقق نجاحا، كانت ناجحة فى وقتها، ام ان الإلحاح على المشاهد بعرضها أكثر من مرة ساهم فى نجاحها فأجاب:

كانت ناجحة جدا، وعلى المتشكك أن يعود للأرشيف ويرى كيف كتب النقاد عنها فى وقتها، وكيف استقبلها الجمهور، اضافة إلى أن الالحاح لا ياتى دوما بنتيجة جيدة، فالمشاهد فى بيته غير مجبر بالمرة على مشاهدة أى عمل لا يحظى على قبوله، مهما بلغ عدد مرات عرضه، خاصة فى هذا الزمن، حيث الاختيارات أصبحت كثيرة جدا ومتنوعة.

وعن تفسيره لعدم تكرار الامر ذاته مع كثير من الاعمال الجديدة التى لا تحظى بنسب مشاهدة كبيرة فى عرضها الثانى رغم تحقيقها نجاحا كبيرا فى العرض الاول قال:

لأن هذه الأعمال تراهن على النجاح اللحظى، بمعنى ان تصدم المشاهد بمشاهد قوية ومثيرة ومحفزة للأعصاب، ويفرد صناعها المساحة للتدبير والتخطيط ومشاهد العنف والقسوة، ويتفاعل المشاهد معها وينتظر كيف يكون رد فعل البطل، لكن بعد ان يعرف النهاية تهدأ معه كل انفعالاته، ومع العرض الثانى لا يكون بنفس الحماس، لكن جيلنا من المخرجين كان يراهن على أشياء أخرى وعناصر قادرة على الاستمرار والتجدد رغم اننا كنا تقريبا نناقش نفس الموضوعات وعلى سبيل المثال مسلسل «الشهد والدموع» الذى تعرض لقصة خلافات الاشقاء على الميراث الذى وصل لحد تدبير أخ لقتل اخيه وسرقة أمواله، لكن لم يكن المسلسل ملىء بكم العنف والقتل والدم كما شاهدنا فى شهر رمضان الماضى، وكانت النتيجة ان المسلسل يحقق نجاحا كبيرا جدا فى كل مرة يتم عرضه فيه.

واستطرد قائلا: انا لا اقصد من كلامى ان كل المسلسلات الجديدة سوف يطويها النسيان، حتى لا يساء فهمى، فمصر لا يمكن ان تنضب من المواهب، وهناك اعمال رائعة، ومخرجون كبار، وعن نفسى احرص على مشاهدة أعمالهم، مثل المخرج تامر محسن الذى قدم عملا جميلا اسمه «هذا المساء»، وآخرون غيره، لكن اقصد ان هذه الاسس لو تم تطبيقها فى كل الأعمال الدرامية، سوف يكون لها شأن آخر، واهمها ضرورة وجود لجنة قراءة قوية فى الجهة المنتجة لهذه المسلسلات، فرغم ان جيلى كان يضم اسماء كبيرة من المؤلفين والمخرجين لم نكن نجد حرجا ان تُعرض مسلسلاتنا على هذا اللجنة التى تضم فى عضويتها اسماء كبيرة مثل الناقد على ابو شادى وخيرية البشلاوى وغيرهما، فكنا واثقين فى تقييمهم لأنهم على قدر المسئولية، ولم يكن هناك مسلسل يتم تصويره خاصة فى عهد الراحل ممدوح الليثى إلا بعد إجازته من هذه اللجنة، واعتقد اذا تمت الاستعانة حاليا بلجنة قراءة قوية سوف يكون للدراما المصرية شأن آخر مع وجود هذا الكم الكبير من الموهوبين فى كل عناصر العمل الفنى وانا متفائل وأرى ان الجيل الجديد، مبشر للخير، وقادر على تحقيق نفس النجاح لو اتيحت له الفرصة كاملة.

واختتم المخرج محمد فاضل حديثه قائلا: اتمنى ان يستثمر القائمون على القنوات المصرية الخاصة هذا النجاح الكبير للأعمال القديمة، ويتم إزاحة التراب من شرائط مسلسلات اخرى مهمة وتمثل كنزا كبيرا، ومع هذا تعانى الإهمال ويكسوها التراب فى مكتبات التليفزيون المصرى، كما تعانى من بيروقراطية موظفين القطاع الاقتصادى، الذين لا يقومون بواجبهم فى تسويقها كما ينبغى، حتى يتمتع الجمهور المصرى والعربى باعمال لا تقل قيمة وأهمية عن تلك التى يتم عرضها أكثر من مرة على مدى العام الواحد، مثل «السائرون نياما»، و«الشارع الجديد»، و«سنوات الحب والملح» وغيرها.