سولشاير يدافع عن دي خيا بعد مباراة يونايتد وتوتنهام

دافع أولى جونار سولشاير عن حارسه ديفيد دي خيا بعد انتقاد روي كين اسطورة الشياطين الحمر له بسبب الهدف الذي تلقاه يونايتد أمام توتنهام في المباراة التي أٌقيمت مساء الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وأطلق روي كين أثناء تحليله للمباراة هجوما لاذعا على دي خيا حيث قال:«لقد شاهدت الكثير من كرة القدم على مر السنين وأنا مصدوم من هذا الهدف. أنا أشاهد ذلك وأنا أشعر بالغضب، وأنا مريض حتى الموت من حارس المرمى هذا، إنه أكثر حارس مبالغ فيه».

وتعرض ماغواير أيضا لانتقادات من كين، حيث قال أسطورة يونايتد السابق، إنه لم يكن حتى يسمح للمدافع أو لدي خيا بالرجوع في حافلة الفريق بعد المباراة في ملعب توتنهام هوتسبر، وأن على الثنائي الرجوع في سيارة أجرة.

ولكن بعد المباراة اعترف سولسكاير مدرب يونايتد بأن فريقه تأخر بطريقة "مخيبة للآمال" ولكنه أشاد بجودة إنهاء بيرجوين لاعب توتنهام وقال إن الأخطاء الفردية "متوقعة".

وقال سولسكاير عبر قناة سكاي سبورتس:«من المحبط أن يسجلوا من الفرصة الأولى لهم لقد تأخرنا بشكل مخيبا للآمال».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأخطاء الفردية هي المسؤولة التعادل قال سولشاير:«نعم ولكن هذا متوقع، لكي نكون منصفين لبرجوين كانت تسديدة جيدة للغاية وتحرك الكرة في كل مكان، لذلك كان هدفًا جيدًا ورأيته يسجله من قبل».

واعتبر سولشاير فريقه مختلفا عن الموسم الماضي، ولكن أشار إلى أنه يشعر بالإحباط بسبب خسارة فريقه الثلاث نقاط، كما أكد أن بول بوجبا نجم وسط يونايتد سعيد بالعودة للعب مرة أخرى بعد إصابة طويلة.