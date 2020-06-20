قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على سقطرى اليمنية

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تمكنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت من السيطرة على مدينة حديبو، عاصمة محافظة ارخبيل سقطرى اليمنية.

وقال مصدر محلي مسؤول ، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن قوات الانتقالي تمكنت من السيطرة على مبنى ومعسكر القوات الخاصة وجميع المقرات الحكومية.

وأكد المصدر توقف الاشتباكات المسلحة بين قوات الانتقالي وقوات الجيش الحكومي، عقب سيطرة الانتقالي على المدينة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، استكمال السيطرة على محافظة سقطرى من ما وصفها بـ "المليشيات الإخوانية".

وقال بيان للمجلس نشر على موقعه الالكتروني، إن مدينة حديبو شهدت، اليوم السبت، مسيرات حاشدة، استجابة للدعوة التي وجهتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة "ابتهاجا واحتفالا باستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الإخوانية".

وأضاف البيان أن المشاركين في الفعالية"جابوا الشارع الرئيسي في المدينة، قبل أن تستقر الحشود أمام مقر ديوان السلطة المحلية، رافعة اللافتات المُعبرة عن الفرح والابتهاج بتحرير المدينة من العصابات التابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا".

وبحسب البيان، فقد ترأس رأفت علي إبراهيم الثقلي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس ما يسمى بالإدارة الذاتية بالمحافظة، اجتماعاً لقيادات الألوية والوحدات العسكرية" الجنوبية"، بمقر السلطة المحلية بمدينة حديبو.

وأضاف: "ناقش الاجتماع الخطط المقدمة من قادة الألوية لتأمين المحافظة واستعادة حالة الأمن والاستقرار، بعد محاولات الفوضى التي سعت السلطة الإخوانية لإثارتها في الجزيرة".

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الحكومي وقوات الانتقالي، بعد أن استقدمت الأخيرة تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة حديبو للسيطرة عليها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن نهاية إبريل الماضي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، كخطوة أولية باتجاه انفصال جنوب اليمن عن شماله.