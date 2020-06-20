تأجيل مباراة في دوري كرة القدم الأسترالي بعد إصابة أحد اللاعبين بكورونا

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الأسترالية تأجيل المباراة التي كانت مقررة غدا الأحد بين إسندون وملبورن، بعدما كشفت الفحوص عن إصابة أحد اللاعبين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الرابطة اليوم السبت أن كونور ماكينا لاعب فريق إسندون كان قد خضع للعزل الذاتي في أستراليا بعد العودة من أيرلندا، وجاءت النتائج سلبية في خمسة فحوص خصع لها، لكن نتائج غير منتظمة ظهرت أمس الجمعة لدى فحصه مجددا.

وخضع اللاعب لفحص كورونا مجددا صباح اليوم السبت وجاءت النتائج إيجابية وكشفت إصابته بعدوى كوفيد-19.

ولم يعان ماكينا من أي أعراض كما لم تكشف الفحوص حتى الآن عن نتائج إيجابية لأي من زملائه بالفريق.

وقال جيلون ماكلاكلان الرئيس التنفيذي لرابطة دوري كرة القدم الأسترالية :"في النهاية، هذا كان امرا محتملا دائما. سواء كان مرجحا أو لا".

وأضاف :"إنني سعيد بأنه جرى تطبيق سلسلة من الإجراءات بشكل سريع. كانت لدينا القدرة على إعادة ترتيب أوراقنا وتجاوز الأمر، لذلك أشعر بأننا مستعدون بشكل جيد."

وستقام المباريات الأخرى المقررة في المرحلة نفسها بالدوري الأسترالي لكرة القدم، الذي كان واحدا من أولى الرياضات التي جرى استئناف منافساتها في أستراليا.