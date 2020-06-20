عندما يواجه الطلاب مرحلة المراجعة النهائية قبيل الامتحان ببضع ساعات، قد يكون تغذية الجسم والدماغ هو آخر شيء يدور في أذهانهم، ولكن يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة وشرب الكثير من الماء في الحصول على درجات جيدة.

وأثبتت الأبحاث أن التلاميذ والطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار يؤدون أداءً أفضل في الامتحانات، وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية.

ينصح أطباء التغذية والصحة العامة بأهمية تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الامتحان، ولكن إذا كان الطالب ممن تتأثر أمعاءهم يوم الامتحان بشدة مثل القيء أو ألم البطن، فيكفى أن يشرب مشروبا عالي البروتين أو أن تتناول الزبادي بالشوفان، ويجب أن يحرص الآباء على أن تكون الوجبة مغذية وخفيفة حتى لا يصاب الطالب بالثقل، واختيار الأطعمة التي تساعد على التركيز، مثل البيض أو خبز الحبوب الكاملة أو البليلة أو الحليب أو المكسرات، بالإضافة إلى بعض الفاكهة مثل التين أو البرتقال أو الموز أو التوت.

يعتبر أيضا من أفضل الطرق لزيادة تركيزك هو الحفاظ على رطوبة جسمك، لأن الشعور بالجفاف الخفيف يمكن أن يؤدي إلى التعب والصداع وتقليل اليقظة وانخفاض التركيز، لذلك يمكن أخذ زجاجة مياه في الاختبار إذا كان مسموحًا بذلك؛ حيث وجدت دراسة لطلاب الجامعات أن أولئك الذين أحضروا المشروبات، وخاصة الماء، معهم في الامتحان يؤدون في المتوسط أفضل بنسبة 5 ٪ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ومن الممكن أيضا أن تبدأ يومك بكوب كبير من الماء أو شاي الفاكهة، أو كوب من المشروبات الصحية مثل الحليب وكميات صغيرة من عصير الفاكهة، ولكن يجب الحرص على عدم الإسراف في تناول الماء حتى لا تحتاج للذهاب إلى دورة المياه أكثر من مرة داخل لجنة الإمتحان.

وأكد الأطباء أنه يمكن للطلاب تناول المكملات الغذائية التي اعتادوا على تناولها والبعد عن أي أنواع جديدة، وإذا كان هناك فترة راحة يمكن تناول وجبات خفيفة مثل الفاكهه ويجب البعد عن المياه الغازية والأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة لأنها كثيرا ما تسبب الخمول.