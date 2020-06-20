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ترامب يشن هجوما على شرطة واشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 12:30 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 12:30 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى شرطة العاصمة واشنطن، على خلفية إطاحة محتجين غاضبين بتمثال للجنرال في الجيش الكونفدرالي إبان الحرب الأهلية ألبرت بايك.

وحمل ترامب في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مخاطبا عمدة المدينة، الديمقراطية موريل باوزر، شرطة العاصمة المسؤولية عن التقاعس عن التدخل لمنع الإطاحة بالتمثال، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكر: "شرطة واشنطن لا تؤدي مهامها عندما تتابعون إسقاط التمثال وإضرام النار فيه. يجب اعتقال هؤلاء الناس فورا، وهذا عار على دولتنا!".

وأفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من المحتجين أطاحوا مساء أمس الجمعة بتمثال بايك قرب مقر الشرطة في العاصمة وأضرموا النار فيه.

ولفتت قناة "إن. بي. سي" الأمريكية إلى أن الشرطة لم تتدخل فورا في الموضوع، ولم تتخذ أي إجراءات بحق المحتجين.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تدنيس وإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في الولايات المتحدة وخارجها يعتبرها المتظاهرون المناهضون للعنصرية على صلة بالتمييز العرقي.

ونشبت هذه الاحتجاجات على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية على يد شرطي خلال اعتقاله في وقت سابق.


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