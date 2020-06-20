الكرملين: قرار إقامة العرض العسكري ليوم النصر جاء بعد دراسة وضع جائحة كورونا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن قرار إقامة العرض العسكري للاحتفال بيوم النصر الروسي يوم الأربعاء المقبل ، جاء بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المتحسن لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "هناك توجه ثابت نحو انخفاض الحالات المسجلة يوميا بالفيروس، كما يتعافى المزيد من الناس وينخفض الضغط على المستشفيات.. هذا سمح للرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) اتخاذ مثل هذا القرار بخصوص يوم 24 يونيو".

وشدد بيسكوف على أن التحليل الشامل لوضع الجائحة في روسيا سبق عملية اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن بوتين "دائما ما يضع صحة وسلامة المواطنين في صدارة أولوياته".

وأكد بيسكوف :" أن هذا العرض العسكري مهم لكل الروس، والعرض الذي يرمز للذكرى السنوية الـ75 للانتصار على الفاشية ينبغي أن يهم ليس فقط الروس لكن العالم أجمع".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في نهاية مايو الماضي خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، إقامة العرض العسكري ليوم النصر الروسي يوم 24 يونيو، على أن يتم تجنب أي مخاطر صحية للمشاركين فيه.