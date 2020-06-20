جدل في ألمانيا حول مصطلح «عرق» في دستور الدولة

بينما يقوم متظاهرون في جميع أنحاء العالم بإزالة تمثايل تجار العبيد وتسعى شركات إلى إلغاء العلامات التجارية المرتبطة بقوالب نمطية غير سارة، تواجه ألمانيا جهودا مختلفة في التطهير.



وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء، يطالب نشطاء ومشرعون بإلغاء مصطلح "العرق" (Rasse) من دستور الدولة، قائلين إن هذا المصطلح عفا عليه الزمن في أحسن الأحوال ولا يعزز سوى الفكر العنصري.



وهناك أيضا عدم ارتياح وراء هذا المصطلح المرتبط بالنازيين، الذين كان هوسهم بفكرة وجود جنس آري متفوق، هو الأساس العلمي-الزائف لمحرقة النازية (الهولوكوست).



وينص القانون الأساسي للبلاد، وهو الدستور المعتمد في عام 1949 كرد فعل مباشر على أهوال الحرب العالمية الثانية، في المادة 3 على أنه "لا يجوز تفضيل أي شخص أو التحقير منه بسبب الجنس أو النسب أو العرق أو اللغة أو الوطن أو الأصل أو المعتقد أو آراء دينية أو سياسية ".



وكتب رئيس حزب الأخضر روبرت هابيك، ونائبة رئيس البرلمان المحلي لولاية شليزفيج-هولشتاين أميناتا تور ، في مقال مشترك بصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية: "لا توجد أعراق، هناك بشر فقط...لقد حان الوقت لنبذ العنصرية. ستكون من الإشارات القوية على ذلك إلغاء مصطلح "العرق" من القانون الأساسي ".



وقال متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي للحكومة مؤخرا إن أحزابا أخرى ووزيرة العدل انضمت سريعا إلى حزب الخضر المعارض في موقفه، مضيفا أن حتى المستشارة كانت "منفتحة" للنقاش.



وأصبح القانون الأساسي، الذي كان يعتقد في البداية أنه سيكون مؤقتا، على مدار العقود من الركائز الأساسية لهوية ألمانيا، حيث الفظائع التي ارتكبها النازيون جعلت الناس يتجنبون أي شيء يشبه الفخر القومي.



وبدلاً من ذلك، ظهر مصطلح "Verfassungspatriotismus" - الوطنية الدستورية - وأكد القضاة في قرارات تاريخية أن القانون الأساسي بقائمته للحقوق المدنية كان رد ألمانيا على النازية.



وكان "Rasse" (عرق) مصطلحا محوريا في الفكر النازي، قائما على فكرة أن "الألمان الحقيقيين" ينتمون إلى "عرق آري" متفوق، وأنه يمكن اعتبار اليهود والسود وغيرهم، بمن فيهم السنتي والروما والأشخاص المنحدرين من أصل سلافي، أعراق أدنى منهم.



وازداد تنوع ألمانيا بعد أن دعت حكومتها العمال من جنوب أوروبا للمساعدة في بناء أقوى اقتصاد في أوروبا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كما زاد التوسع في اتجاهات الهجرة من تنوع السكان. ومع ذلك، لا تسجل ألمانيا لون بشرة السكان.



وفي عام 2018 ، كان لدى حوالي 8ر20 مليون شخص - أي حوالي ربع السكان - "خلفية مهاجرة"، ما يعني أن الشخص أو أحد والديه لم يكن يحمل الجنسية الألمانية عند الولادة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وبحسب البيانات، فإن نصفهم الآن مواطنون ألمان.