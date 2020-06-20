الكويت تبدأ المسح العشوائي في المنازل للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء فرق المسح الميداني الصحية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أخذ المسحات المخبرية (أنف/ بلعوم) عبر الزيارات المنزلية للمناطق السكنية والنموذجية؛ وذلك بواسطة الاختيار العشوائي.

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان على موقعها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم السبت - أن ذلك يأتي استكمالا للجهود الوقائية للمنظومة الصحية، واستكمالا لحملات الترصد النّشط في الفحص؛ وذلك لتقييم الوضع الوبائي المجتمعي بعناية ودقة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة، و467 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 319 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 39 ألفا و145 حالة.