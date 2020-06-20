يتطلب المزاح مع ملكة بريطانيا الكثير من الشجاعة، ولكن ماذا لو فرض الواقع هذه التجربة فما الذي يمكن فعله؟!

في موقف لا يحسد عليه، اتجه عامل توصيل بيتزا، إلى قصر باكنجهام، الذي هو مركز الحكم في بريطانيا، لتوصيل 4 قطع البيتزا تشيز برجر، بزعم أن الملكة طلبت ذلك!.

وأوقف حراس القصر سائق التوصيل عند البوابات الخارجية في أثناء محاولته تسليم البيتزا، التي يحمل إيصالها باسم الملكة إليزابيث، بحسب موقع مجلة "فود آند واين" الأمريكية.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: إن شرطيان مسلحان أوقفا السائق وأنزلاه من على دراجته، ثم اتصل أحدهما عبر غرفة التحكم للتأكد مما إذا كانت الملكة قد طلبت بيتزا بالفعل أم لا.

المفاجأة هو أن الملكة لم تطلب البيتزا مطلقا، والمؤسف أنه عندما سخر أحد الحراس من عامل التوصيل قائلا له: "آسف يا سيدي إليزابيث هو اسم الملكة بالفعل وهي تعيش في قصر باكنجهام لكن أعتقد أن شخصًا ما يخدعك"، وبدأ على عامل التوصيل الصدمة والارتباك واستقبل دراجته ورحل في صمت.

من الغريب بعض الشيء أن لم يشكك أحد في الاسم أو موقع التسليم، خاصة بالنظر إلى أن الطلب تم عبر الهاتف، ولكن ربما كان الشخص المسؤول قد افترض للتو أن الملكة إليزابيث كانت في حالة مزاجية تطلب تناول بعض البيتزا في المساء!.

وجدت سوزانا كويزر، مديرة فرع دومينوز بيتزا في فكتوريا، أن الموقف بمثابة مزحة مضحكة، وبدت مستمتعة للغاية، وقالت إنه غالبًا ما يؤدي هذا النوع من المزحات إلى إضاعة الوقت وإهدار الطعام ولكن في هذه الحالة على الأقل يبدو لطيفا.

وأضافت سوزانا: "لطالما شككنا في أن الملكة كانت من محبي البيتزا لكن لم نجتاز تمامًا بوابة القصر،مشيرة إلى أنهم على أتم الاستعداد لإيصال البيتزا للقصر أو حراسه مرة أخرى.