الاتفاق يستعد لاستئناف الدوري السعودي بمعسكر وأربع وديات

يخوض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أربع مباريات تجريبية قبل استئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم السبت نقلا عن مصادر خاصة ، أن الفريق سينتظم في معسكر إعداد بالمنطقة الشرقية بعدما ألغى فكرة إقامته في أبها على أن تتخلل المعسكر المباريات التجريبية التي طلبها خالد العطوي مدرب الفريق.

ويتجمع لاعبو الاتفاق في مقر النادي اليوم للخضوع لفحص طبي، يشمل مسحة عدوى كورونا، فيما تبدأ التدريبات الجماعية غدا على ملعب عبد الله الدبل.