ضبط تاجر مواد غذائية استولى على أموال مواطنين بدعوى توظيفها

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم السبت، تاجر مواد غذائية، بمركز السنطة بمحافظة الغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على 300 ألف جنيه منهم، بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

كان تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية)، و2 آخرين، بقيام (تاجر مواد غذائية - مقيم بدائرة المركز)، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 300 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.