نتيجة لإغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية لعدة أشهر في دول متعددة بسبب فيروس كورونا، وعزل الأطفال عن الأصدقاء تتحد جميع شخصيات برنامج الأطفال "شارع سمسم" من آسيا والشرق الأوسط في حلقات خاصة، يتم بثها خلال الأسابيع القليلة القادمة بـ13 لغة عبر أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، والتي تهدف من خلالها إلى مساعدة الأطفال على التأقلم مع عالم انقلب رأسا على عقب بسبب جائحة فيروس كورونا، وتقديم نصائح للأباء حول كيفية إدارة المشاعر الكبيرة للأطفال مثل الإحباط والحزن، وفقا لما نشره الموقع الإخباري الصيني "تشينا ديللي".

وقال المنتج التنفيذي سكوت كاميرون :"يقضي الأطفال في المنزل وقتًا أطول بكثير من ذي قبل، وتكافح العائلات حقًا بشأن كيفية مساعدتهم على مواصلة التعلم، ومواصلة المشاركة، وكيفية اللعب بطرق جديدة".

واستطاعت الشخصيات تقديم عروض مختلفة للأطفال، تساعدهم على شغل أوقاتهم داخل المنزل، مثل العرض الخاص الذي مدته 25 دقيقة، حيث يشاهد "إلمو"عرضًا إخباريًا من غرفة نومه، بينما يقوم "كعكي" بعرض الأنشطة المختلفة التي من الممكن أن تجعل الطفل سعيدا حيث يعرض صندوق الألعاب الخاص به، ويلعب "غروفر" دور مراسل الطقس الذي يتعلم في الداخل، في حين تظهر بسمة وجاد نجوم النسخة العربية من "شارع سمسم" بالعديد من الرقصات الجديدة التي من الممكن أن يتعلمها ويمارسها الأطفال داخل المنزل.

وتابع كاميرون، أن الرسالة العالمية للعرض هي أهمية اللعب، لأنه يساعد على إدارة بعض المشاعر الكبيرة التي تظهر للأطفال ومقدمي الرعاية، حيث إن اللعب هو طريقة قوية للأطفال للتعبير عن أشياء لا يتمكنوا من التعبير عنها".