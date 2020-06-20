أفلام منحة الشباب على قناة التنمية الثقافية

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" بدءًا من يوم الثلاثاء الأفلام الفائزة بمنحة إنتاج فيلم رسوم والتي أطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة للشباب بمبلغ 50 ألف جنيه.

تبدأ أولى العروض بفيلم "طريق طويل" أخراج عادل البدراوى في السادسة مساء الثلاثاء ٢٣ يونيو على قناه الصندوق من خلال الرابط التالي:

وفاز الفيلم يالمنحه فى الدورة التاسعة من الملتقى وشارك في العديد من المهرجانات القومية والدولية وفاز بالجائزة الأولي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017، ومهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.