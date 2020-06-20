طالبان تختطف العشرات للحصول على معلومات عن امرأة هاربة في أفغانستان

علن مسؤولون في أفغانستان اليوم السبت أن مسلحي طالبان اختطفوا 53 شخصا من مركباتهم في إقليم دايكوندي بوسط البلاد الأسبوع الماضي ، في محاولة على ما يبدو لتعقب امرأة فرت من أسرتها.

ويعتقد المسلحون أن سكان مقاطعة كيجران بإقليم دايكوندي قدموا ملاذا لثنائي كانا قد فرا من إقليم اوروزجان المجاور. واختطف المسلحون الركاب يوم الثلاثاء للضغط على المحليين للكشف عن مخبأ الثنائي، حسبما أعلن نائب الحاكم الإقليمي محمد علي أوروزجاني.

ولكن بحسب أوروزجاني، عاد الثنائي بالفعل إلى مقاطعة جيزاب بإقليم أوروزجان.

يرى الكثير من الأفغان، بما في ذلك طالبان، أنه انتهاك للشرف إذا ما فرت المرأة من منزلها. ويقول الكثيرون إنه تصرف غير قانوني ويجب المعاقبة عليه بشدة.

وعقب الاختطاف، بدأ القادة القبليون جهود الوساطة مع المسلحين. وحتى الآن، لم تسفر تلك الجهود سوى عن الإفراج عن سبعة ركاب من بينهم أطفال.

وبحسب شرطة دايكوندي، احتجز المسلحون نحو 20 راكبا ومركبات شحن. ولم يصب أحد من الركاب بأذى حتى الآن.