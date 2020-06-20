الاتحاد الآسيوي: الديموقراطية أنقذت خريطة البطولات في ظل أزمة كورونا

أكد السعودي الدكتور خالد الثبيتي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ضمان سلامة كافة عناصر لعبة كرة القدم بالقارة هي الجزء الأساسي في خطة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي يسير عليها الاتحاد القاري بكافة مكوناته .

وأوضح الثبيتي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ديمقراطية القرار مع الاتحادات والأندية المشاركة بالمسابقات الآسيوية التي يقودها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، والتشاور المستمر قادت الى نهاية إيجابية رغم كل التحديات ورسمت خارطة المستقبل بنجاح."

وأضاف "كل اتحاد يحاول إيجاد مخرج لعودة الحياة الكروية لكن هناك تفاوت جغرافي واقتصادي وكذلك صحي ينبغي أخذه بالحسبان للمقارنة بين اتحاد وآخر، والمسارات التي تعامل معها الاتحاد الآسيوي هي الأكثر فعالية نتيجة لعمق التقييم وذلك لصالح الجميع لأنه لا عودة للمسابقات الكروية دون ضمان صحة عناصر اللعبة بنسبة 100٪ وهذا ما يهدف إليه الاتحاد الآسيوي بشكل أساسي."

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في الثالث من يونيو الحالي أن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء وافقت على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا عن بعد بتنظيم من الاتحاد القاري، حيث سيتم استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بدولة واحدة.

وحول موقف الاتحاد الآسيوي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا اقتصاديا، أكد الثبيتي "الاتحاد الآسيوي وبتوجيه الشيخ سلمان بن إبراهيم، صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير وذلك دعما ومساندة لعمل الاتحادات وضمان استمرارية برامجها وهو الأمر الذي حظي بتقدير خاص من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)."

واختتم تصريحاته قائلا "أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة طارئة واستثنائية لم تحدث من قبل، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تكون الحلول لإعادة الحياة لميادين كرة القدم غير تقليدية، والاتحاد الآسيوي يهمه ضمان سلامة عناصر اللعبة واستمرارية إرساء مباديء عدالة المنافسة بين الجميع."