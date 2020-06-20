الشرطة الإيطالية تقبض على رجلين مقربين بأحد زعماء المافيا في صقلية

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، القبض على رجلين على صلة وثيقة بأكثر رجل مطلوب للعدالة في البلاد وهو ماتيو ميسينا دينارو المنتمي للمافيا في صقلية.

وكان الرجلان اللذان اتهما بالارتباط بالمافيا وممارسة أعمال الابتزاز، ،ينتميان ينتميان لإحدى عصابات الجريمة المنظمة في الإقليم مسقط رأس ميسينا دينارو في ترابنش بشرق صقلية.

واعتادا الرجلان المشاركة في لقاءات لحل النزاعات الداخلية ولديهما اتصالات بعائلات المافيا الأخرى في صقلية. وذكرت الشرطة أن أحدهما كان رجل أعمال بارزا في قطاع الوقود.

اختفى ميسينا دينارو -58 عاما- في عام 1993 ويعتبر أعلى الرموز الهاربة من المافيا الصقلية، رغم أنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كان يملك السيطرة على المنظمة بأكملها.