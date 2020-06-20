إنقاذ 20 مهاجرا مصريا ويمنيا قرب جزيرة قرقنة التونسية

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أنقذت وحدات من الحرس البحري ليل الجمعة /السبت 20 مهاجرا غير شرعي من مصر واليمن قرب سواحل جزيرة قرقنة التونسية بعد تعطل مركبهم في رحلته نحو السواحل الايطالية.

وقال مصدر من منظمة الهلال الأحمر بولاية صفاقس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المهاجرين، وهم 18 مصريا ويمنيان، كانوا انطلقوا في رحلة سرية من سواحل ليبيا وأطلقوا نداءات استغاثة بعد أن تعطل مركبهم قرب قرقنة.

ويقبع المهاجرون في أحد مراكز الحجر الصحي في صفاقس، بحسب نفس المصدر.

وتضبط البحرية التونسية بشكل يومي في عرض البحر مهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى أقرب نقطة من السواحل الايطالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر لقي حوالي 60 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم اثر انقلاب مركبهم قرب سواحل جزيرة قرقنة.