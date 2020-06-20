ممثل الادعاء الأمريكي بيرمان ينفى الاستقالة بعد إعلان من وزارة العدل

قال ممثل ادعاء اتحادي بارز في الولايات المتحدة إنه لا يعتزم الاستقالة، ردا على إعلان من وزير العدل الأمريكي أنه سيتنحى يوم الجمعة.

وقالت وزارة العدل إن جيفري بيرمان سيترك منصبه بعد عامين ونصف العام، وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم ترشيح خليفة له.

وقال بيرمان في بيان نشر على حساب الحي الجنوبي لنيويورك على موقع تويتر، إنه علم بالخبر من البيان الصحفي لوزير العدل ويليام بار.

وكتب: "لم أستقل ولا أعتزم الاستقالة من منصبي الذي تم تعييني فيه من جانب قضاة المحكمة الجزئية بالمنطقة الجنوبية لنيويورك".

وأضاف "سأتنحى عن منصبي عندما يؤكد مجلس الشيوخ تعيين مرشح من الرئاسة. حتى ذلك الحين، ستمضي تحقيقاتنا قدما دون تأخير أو انقطاع".

وبوصفه ممثل ادعاء المنطقة الجنوبية من نيويورك منذ يناير 2018، أشرف بيرمان على قضايا مهمة، من بينها تحقيقات مع عدد من أبرز حلفاء الرئيس دونالد ترامب.