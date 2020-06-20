السعودية ترفع التعريفة الجمركية لـ 575 سلعة

قرر مجلس الوزراء السعودي رفع التعريفة الجمركية لـ575 سلعة، لتكون حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية السعودية"أم القرى" اليوم السبت ، يبلغ الرسم المطبق حالياً (التعريفة الحالية) على جميع تلك السلع 5 بالمئة ، بينما يبلغ السقف في المنظمة أكثر من 5 بالمئة ويصل في بعضها إلى 20 بالمئة .

وطبقا للصحيفة، من أبرز السلع التي شملها قرار رفع التعرفة الجمركية الأجبان، والحليب، والرخام، والجرانيت، وأحواض الاستحمام، والزجاج، والأنابيب، والمواسير، والحديد، ومساحيق التجميل، وأجهزة التبريد، ورق تغليف الفواكه والحلويات.

وقالت الجريدة الرسمية إن القرار جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.