سام مرسي يقود ويجان للفوز على هدرسفيلد بثنائية

نجح سام مرسي قائد ويجان أتليتك، في قيادة فريقه للفوز على هدرسفيلد بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ38 من دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، في مواجهة أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب جون سميث.

ولعب سام مرسي قائد ويجان المباراة الأولى بعد العودة من توقف "كورونا" كاملة حتى نهايتها، وتحصل على إنذار بالدقيقة 82 من عمر المواجهة.

واستطاع كل من جمال لوي وأنتوي بيلكينجتون تسجيل هدفي ويجان في الدقيقتين 26 و48 من عمر المواجهة.

فوز ويجان بمباراة اليوم أبعده خطوة عن صراع منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث أصبح رصيده 44 نقطة عند المركز الـ17، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.