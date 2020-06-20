موظفو مبيعات يقاضون فولكس فاجن بأمريكا لتضرر دخلهم جراء عملية «احتيال الديزل»

قضت محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا الأمريكية بأن موظفي مبيعات الذين يقاضون شركتي فولكس فاجن وروبرت بوش الألمانيتين بشأن تقلص دخلهم المعتمد على العمولات بعد انكشاف برمجيات "احتيال عوادم وقود الديزل" في سيارات فولكس فاجن ، لم يوضحوا بشكل مناسب معظم المطالب.

لكن القاضي تشارلز آر بريير قال لمحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية لكاليفورنيا إنهم قد يلتمسون من جديد طلب التعويض، بأن الشركتين قامتا بشكل فعال بإخفاء عملية الاحتيال، وذلك إذا ما استطاعوا إثبات وجود علاقة سببية وثيقة بما فيه الكفاية بين عملية الاحتيال والمبالغ التي خسروها.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن بريير يشرف على التقاضي متعدد المقاطعات ضد الشركات، بما في ذلك مطالب المستهلكين بالتعويض والتي تمت تسوية معظمها.

وقالت بلومبرج إن موظفي المبيعات سيكون لديهم أيضا فرصة لإعادة الالتماس لمطالبهم المضافة حديثا استنادا إلى قانون التوظيف في كاليفورنيا.