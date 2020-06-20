السيسي: المرتزقة المدعومة من قوى معادية تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه في ليبيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمله في تكاتف الشعبين المصري والليبي؛ لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلدين.

وقال «السيسي»، في في نهاية كلمته خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، «وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم، وشعوب أمتنا العربية، وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا، بعيدًا عن سيطرة الجماعات الإجرامية والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية، التي تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه، ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار، ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين».

وتابع: «عاشت مصر دومًا آمنة مستقرة، وعاش جيشها ظافرًا منتصرًا وسندًا قويًا لها ودرعًا يحمي أمنها وسياجًا متينًا يزود عن عرينها، ودائمًا وأبدًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».