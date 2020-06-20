مدحت نافع يعلن استقالته من رئاسة «القابضة للصناعات المعدنية»

أعلن مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استقالته من منصبه كرئيس للشركة، بعد قضاء عامين في المنصب، بحسب منشور له على حسابه على "فيسبوك".

وقال نافع، عبر تدوينته: "تقدمت باستقالتي يوم 4 مايو الماضي، على أن يتم تنفيذها نهاية يونيو الجاري"، مشيرا إلى قبول وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الاستقالة، حيث "شكر لي ما قدّمت، مستشيراً إياي فيمن يخلفني، وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها".

وأشار نافع، إلى أن "كانت هذه المرة الثالثة التي أطلب فيها الاستقالة"، وأضاف: "قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين، وأتممت عامين ماليين رئيسا وعضوا منتدبا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وازدادوا نصف عام عضوا منتدبا للشئون المالية والاستثمار، أحسبني آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد".

كان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فى مجموعه، وأحال المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة "بيروساهان أتوموبيل" الماليزية المتخصصة في صناعة السيارات، والمالكة لعلامة "بروتون"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية.