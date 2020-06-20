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تسببت عاصفة قوية في فيضان ببعض أحياء مدينة سان بطرسبورج الروسية وضواحيها.
وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد قارب يظهر على طريق السيارات في ضواحي بطرسبورج، بسبب الأمطار الغزيرة.