 فيديو.. الأمطار الغزيرة تنقل قاربا إلى طريق للسيارات في ضواحي سان بطرسبورج - بوابة الشروق
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فيديو.. الأمطار الغزيرة تنقل قاربا إلى طريق للسيارات في ضواحي سان بطرسبورج

هدى أمين
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 8:23 م

تسببت عاصفة قوية في فيضان ببعض أحياء مدينة سان بطرسبورج الروسية وضواحيها.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد قارب يظهر على طريق السيارات في ضواحي بطرسبورج، بسبب الأمطار الغزيرة.

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