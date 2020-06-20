الصين تصوت للانضمام إلى معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة

صوتت أعلى هيئة تشريعية صينية لصالح الانضمام لمعاهدة عالمية لتجارةالأسلحة، في خطوة تؤيد جهود بكين، لتنأي بنفسها عن سياسات "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قررت الانضمام إلى معاهدة "تجارة الأسلحة"، خلال اجتماع انتهى اليوم السبت.

ورفضت الصين في بادئ الأمر دعم المعاهدة، التي تنظم التجارة عبر الحدود بين عدة فئات من الأسلحة التقليدية وتمنع نقلها في ظل ظروف معينة.

وقررت التوقيع عليها بعد أن أعلن ترامب عن خطط العام الماضي لسحب أمريكا منها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت المعاهدة في عام 2013 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2014 وتحدد قواعد لمشاركة الدول في مبيعات ونقل الأسلحة الصغيرة وقاذفات الصواريخ والسفن الحربية.

وكانت أكثر من مئة دولة قد صادقت أو وافقت على الالتزام بها.

وكان ترامب قد قال في إبريل 2019 إن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة، التي كان قد وقعها وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، لكن لم يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.