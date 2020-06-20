القانون الجنائي على الورق والواقع كتاب جديد للمستشار شريف حافظ

أعلن المستشار شريف حافظ، المستشار السابق بوزارة العدل، عن انتهائه من إعداد كتاب في مجال القانون الجنائي بعنوان (القانون الجنائي على الورق والقانون الجنائي على الواقع).

وقال حافظ، أنه يستعرض في الكتاب المشكلات التي يصطدم بها الواقع والعصر الحديث والتي لا تتناسب مع المواد الجنائية القديمة والتي وجب تعديلها، كما يستعرض بعض الثغرات القانونية بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وكشف المستشار شريف حافظ، أن الكتاب لن يباع بالمكتبات، بينما سيسلم إلى وزارتي العدل والداخلية مجاناً، كما سترسل نسخة منه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ونقابة المحامين.

وقال حافظ، أنه تم الانتهاء من ترجمة الكتاب للنسخة الفرنسية، والتي سيتم إصدارها بالتوازي مع النسخة العربية.