«الانتقالى الجنوبى» اليمنى يعلن السيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى

ــ هدوء حذر يسود أبين يعد معارك بين عناصر المجلس الانفصالى وقوات الحكومة الشرعية

أعلن المجلس الانتقالى الجنوبى الانفصالى فى اليمن، أمس، السیطرة على معسكر القوات الخاصة التابعة للحكومة اليمينة الشرعیة فى حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

وقال عضو ھیئة رئاسة المجلس الانتقالى الجنوبى، سالم ثابت العولقى، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن قوات المجلس فرضت السیطرة على معسكر القوات الخاصة، واستولت على جميع معداتھا، مضيفا: «أعلنت القوات الجنوبیة العفو العام والبدء بتنفیذ الإدارة الذاتیة لمحافظة سقطرى».

فى غضون ذلك، ساد هدوء حذر جبهات القتال بمحافظة أبين جنوب اليمن بعد معارك دامية دارت، أمس الأول، واستمرت حتى المساء بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

بدوره، أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالى الجنوبى اليمنى محمد النقيب، تحقيق تقدم ميدانى بجبهة شقرة على حساب القوات «المدعومة من قطر وتركيا».

وقال النقيب فى تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس، إن وحدات من القوات المسلحة الجنوبية نفذت مساء أمس الأول هجوما واسعا ومن محاور عدة ردا على هجوم فاشل شنته «الميليشيات الإخوانية الإرهابية».

من جهة أخرى، قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكى، الجنرال فرانك ماكنزى، إن السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم فى اليمن.

وأضاف ماكنزى، فى تصريحات أدلى بها إلى معهد الشرق الأوسط ونقلها حساب القيادة المركزية الأمريكية على موقع «تويتر»: «أعتقد أنهم (السعودية) الآن فى موقع يرغبون به.. إنهم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، فى محاولة لتحقيق هذه الغاية»، مؤكدا أن «السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع فى اليمن».