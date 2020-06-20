هالة زايد: نسب إشغال الأسرة في مستشفيات العزل أقل من 30%

زايد: إنخفاض نسبة الشكاوي من نقص الأسرة بالمستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر لديها 376 مستشفى، بقوى استيعابية 35 ألف سرير، و4000 حجرة رعاية مركزة و2200 تنفس صناعي، لمواجهة وعلاج فيروس كورونا

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن 6500 سرير فقط مشغول من الـ35 ألف سرير المتاحين، أي أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تقل عن 30%.

وأوضحت أن نسبة الإشغال عالية في المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا بالقاهرة، لافتة إلى أنه برغم هذه النسبة المرتفعة في العاصمة إلا أنه متاح أسرة، وغرف رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، فضلًا عن توافر الأدوية.

ولفتت إلى أن نسبة شكاوى نقص الأسرة انخفضت، نظرًا لتوجيه وزارة الصحة من يعانون من أعراض كورونا بالتوجه للمستشفيات الخاصة بمناطقهم، وعدم التكدس في مستشفيات الحميات والصدر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و79 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 52 ألفًا و211.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 15 ألفًا و373، من ضمنهم 13 ألفًا و928 متعافيًا.